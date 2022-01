Salomão Rodrigues Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido com gravidade em consequência de acidente com um pequeno trator agrícola, esta quarta-feira à tarde, em Arouca.

A vítima conduzia a máquina agrícola, com atrelado, quando se despistou na zona de Santa Eulália. Foi assistida pelos bombeiros de Arouca e pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), tendo sido, depois de estabilizada, transportada para o Hospital de Gaia.

A GNR tomou conta da ocorrência.