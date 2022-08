Filha de emigrante morreu após acidente em França que vitimou a mãe

Salomão Rodrigues Hoje às 17:46 Facebook

Morreu a filha da emigrante, natural de Arouca, que tinha falecido num acidente de viação ocorrido em França no sábado. A jovem de 19 anos foi transportada ao hospital em estado muito grave e não resistiu aos ferimentos.

Elza Nogueira, de 56 anos, e Joana Santos, de 19, viajavam com mais duas pessoas no regresso à Suíça após um período de férias quando se deu o acidente, em França.

Elza, o marido de 60 anos, a filha Joana, e um sobrinho, de 22, tinham estado em Portugal e voltavam à Suíça, onde o casal está emigrado há cerca de 20 anos.

Quando a família se encontrava na via entre Digoin e Paray-le-Monial, sentido Moulins/Mâcon, acabaram por ter um acidente que envolveu outro automóvel e um veículo pesado de mercadorias.

A violência da colisão provocou a morte à mulher, Elza Nogueira, e ferimentos graves na filha e no sobrinho. Joana foi transportada ao hospital mas acabou por morrer.

Os quatro ocupantes do outro automóvel envolvido no acidente, duas crianças e dois adultos, sofreram ferimentos ligeiros, assim como o motorista do camião.

Estiveram no local 30 bombeiros, equipa médica e um meio aéreo.