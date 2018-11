Arouca é o Município do Ano

Carlos Rui Abreu Hoje às 19:49 Facebook

Foram divulgados esta sexta-feira à tarde, em Guimarães, os prémios Município do Ano, uma iniciativa da Universidade do Minho, da plataforma "UM Cidades", que pretende distinguir projetos inovadores desencadeados pelos municípios portugueses.

A autarquia que venceu o galardão Município do Ano 2018 foi Arouca, no âmbito do projeto "Geo Parque Mundial da UNESCO".

Nas categorias regionais, no Norte, Montalegre, município com menos de 20 mil habitantes, foi distinguido o projeto "Sexta-feira 13 Noite das Bruxas". Com mais de 20 mil habitantes, venceu o município de Braga com o projeto Inteligência "Urbana Mobilidade Escola School Bus". Na área metropolitana do Porto, venceu o Geo Parque de Arouca.

No Centro, na subcategoria de municípios com menos de 20 mil habitantes, venceu Idanha-a-Nova, com o projeto "Recomeçar Idanha", e na subcategoria de municípios com mais de 20 mil habitantes, o prémio foi para a Mealhada, com a iniciativa "Catrapim Festival de Artes para Crianças". Na Área Metropolitana de Lisboa, venceu Cascais com o "Mobicascais".

A sul, o galardão para o município com menos de 20 mil habitantes foi para Sines com o "Festival de Músicas do Mundo" e para mais de 20 mil habitantes foi para Loulé com "Território. Memórias. Identidades."

Nas regiões autónomas, o vencedor foi o município de Praia da Vitória, nos Açores, com o "Eco Restauro Ecológico da Zona Húmida Costeira".