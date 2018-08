Arouca vai ter a maior ponte pedonal suspensa do Mundo

Catarina Silva Hoje às 00:34 Facebook

Travessia sobre o Paiva será inaugurada no início de 2019. Doze alpinistas portugueses começam a trabalhar em outubro.

No próximo ano, já será possível atravessar o rio Paiva, em Arouca, sobre a mais extensa ponte suspensa pedestre do Mundo. Dos Passadiços do Paiva para Alvarenga, ou ao contrário, o percurso não será aconselhável a quem tem vertigens, já que a ponte transparente, feita de gradil metálico, estará a 155 metros de altura, o mesmo que 50 andares. A construção está em curso e, em outubro, entram alpinistas em ação.

