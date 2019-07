Encontrado corpo carbonizado em carro incendiado

Catarina Silva Hoje às 22:29 Facebook

Um homem foi encontrado carbonizado, ontem ao final da tarde, dentro de um veículo automóvel, junto a um miradouro, numa das encostas da Serra da Freita, em Arouca.

O alerta chegou aos Bombeiros de Arouca pelas 19.30 horas que se deslocaram ao Alto da Freita, em Albergaria da Serra, com dez elementos e quatro veículos.

Depararam-se com um carro incendiado, na estrada municipal de acesso à Freita, e com um corpo carbonizado no interior. A GNR isolou o local e a Polícia Judiciária está a investigar as hipóteses de crime, suicídio ou acidente.