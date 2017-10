Homem encontrado morto em Arouca

Catarina Silva Hoje às 20:05, atualizado às 21:08 Facebook

Um homem de 46 anos foi encontrado sem vida, esta sexta-feira, às 17.30 horas, em Porta de Mouro, freguesia de Canelas, Arouca.

Mário César Pangaio, natural de Oliveira de Azeméis, desapareceu esta quinta-feira, em Espiunca, Arouca, onde era frequente fazer caminhadas. O alerta foi dado pela família, às 16.30 horas de quinta-feira, e as buscas da GNR começaram às 8.40 horas desta sexta-feira.

Só foi possível encontrar o corpo através de um drone, já que estava numa zona de muito difícil acesso. Os Bombeiros de Arouca acionaram a equipa de resgate para retirarem o corpo.

"Ele teria ido fazer a sua caminhada. Já era muito frequente vir cá fazer caminhadas", disse o presidente da União de Freguesias de Canelas e Espiunca, Joaquim Cunha. O local onde foi encontrado era próximo de uma rota pedestre. Conhecido por ali, os colegas referem a estranheza do caso: deixou o carro estacionado junto a um restaurante próximo dos Passadiços do Paiva, onde costumava ir almoçar, com a chave na ignição e todos os documentos.

Mário César Pangaio era divorciado e tinha uma filha. Hermínio Loureiro, antigo presidente da autarquia de Oliveira de Azeméis, já deixou uma mensagem pública nas redes sociais de média ao "homem sempre alegre e bem-disposto". "Ainda incrédulo com a notícia", o ex-autarca acrescentou: "Foi um dedicado e entusiasmado dirigente associativo".

Pangaio foi fundador e era atualmente presidente da Confraria do Arroz e Sabores de Azeméis e presidente da associação de pais da Escola Soares Basto. Esteve também, anteriormente, na direção da Confraria das Papas de S. Miguel.