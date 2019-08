Jovem de 24 anos perde a vida em praia fluvial de Arouca

Catarina Silva Ontem às 21:03 Facebook

Um jovem de 24 anos perdeu a vida, esta tarde, quando estava a nadar no rio, na praia fluvial de Meitriz, Arouca.

Estava a acampar com um grupo de amigos e familiares mesmo junto ao rio quando, durante a tarde, estava a nadar e se viu aflito. Acabou por desaparecer da vista do grupo de amigos. Um colega ainda tentou ir resgata-lo, mas não conseguiu.

Foi preciso recorrer a uma equipa de mergulhadores para resgatar o corpo já sem vida do fundo do rio. O óbito acabou por ser declarado no local, onde estiveram os bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho.