Pausa nas obras adia abertura da ponte suspensa de Arouca

A Câmara de Arouca revelou, esta terça-feira, que aquela que é apontada como a maior ponte suspensa do mundo só deverá ser inaugurada na primavera de 2020, porque as obras estão paradas para acertos na dimensão dos respetivos cabos.

Denominada "516 Arouca", essa infraestrutura do distrito de Aveiro visa complementar a oferta turística junto aos Passadiços do Paiva e chegou a ter a sua abertura anunciada para o corrente mês, mas a empreitada de 1,8 milhões de euros está agora com os trabalhos parados para ajustes relacionados com a escolha de materiais

"Estes acertos são situações habituais em obras desta dimensão e complexidade, e o que está em causa não é nenhuma alteração ao projeto, mas sim uma correção ao nível da dimensão dos cabos", declara à Lusa a presidente da autarquia liderada pelo PS, Margarida Belém.

Disposta sobre os rápidos do rio numa zona de escarpas conhecida como a Garganta do Paiva, a ponte com 516 metros de vão ficará suspensa 175 acima do solo, exibindo um tabuleiro em gradil metálico composto por 127 tramos de 500 quilos cada, sempre com guarda lateral.

A presidente da câmara garante que "não há razões para qualquer preocupação quanto à segurança da ponte", porque, além de esse aspeto constituir "prioridade máxima" na execução da obra, a inauguração será precedida por vários testes de desempenho - inclusive os relativos ao efeito do vento e da afluência máxima de utilizadores na estabilidade desse tabuleiro pedonal.

Margarida Belém realça, aliás, que os atuais acertos às especificações dos materiais utilizados na empreitada "são comuns em obras desta dimensão e complexidade" e ainda demoram o seu tempo, não só por se estar a aproximar o período de inverno, que dificulta o trabalho, mas também porque toda a colocação dos cabos de aço é de caráter "manual" e só pode ser executada por técnicos "alpinistas" especializados em acesso por cordas.

Para a presidente da câmara, a ponte "516 Arouca" é "um projeto belíssimo" e este adiamento só cria "mais expectativa quanto ao impacto da paisagem que, daqui a poucos meses, se poderá apreciar" na nova ligação pedonal entre as freguesias de Alvarenga e Canelas.