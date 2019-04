Ponte suspensa de Arouca ainda espera os alpinistas

Catarina Silva Hoje às 11:54 Facebook

A maior ponte suspensa pedonal do Mundo, que está a ser construída em Arouca junto aos afamados Passadiços do Paiva, já não abre a tempo do verão.

508 metros de comprimento

Os dois pilares que vão sustentar a ponte estão quase concluídos, mas os 12 alpinistas que trabalharão nos cabos e na plataforma de gradil metálico ainda não entraram em ação, embora estivesse previsto que se juntassem à empreitada em outubro passado. Neste contexto, prevê-se agora que a ponte suspensa, com 155 metros de altura, abra ao público até ao final do ano.