Preço dos Passadiços do Paiva duplica em junho

O preço de entrada nos Passadiços do Paiva, em Arouca, vai duplicar já a partir do dia 1 de junho. O objetivo é que a receita consiga fazer face aos custos operacionais associados ao percurso de oito quilómetros na margem esquerda do Paiva.

A partir do próximo mês, comprar um bilhete online individual para os Passadiços do Paiva vai custar 2 euros, em vez de 1 euro, como anteriormente. Se os visitantes só comprarem o bilhete no local, o valor sobe para 4 euros, antes custava 2. Mantém-se a entrada livre para crianças, mas agora só para as menores de 10 anos.

Os novos preços, aprovados em reunião do Executivo, vão aplicar-se apenas durante as épocas altas, entre 1 de abril e 30 de outubro. Segundo a autarca, Margarida Belém, a medida pretende fazer face aos custos inerentes à estrutura, que incluem a gestão de entradas, limpeza do percurso e casas de banho, o funcionamento dos parques de estacionamento ou a gestão das reservas e bilheteira. Até agora, o valor gerado pelas entradas não permitia cobrir todas estas despesas.

E há mais novidades. Agora é possível remarcar a visita. Significa isto que se os visitantes comprarem um bilhete online e depois não o conseguirem usar na data definida, só têm de pagar 50% do valor para o remarcar. Além disso, os operadores turísticos poderão certificar-se e passar a dispor de um desconto de 20% nas entradas, para as visitas que organizam. Desde junho de 2015, os Passadiços já ultrapassaram o milhão de visitantes.