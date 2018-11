Um ferido e estrada cortada após despiste de camião em Arouca

Catarina Silva Hoje às 19:14 Facebook

O despiste de um camião, na tarde desta segunda-feira, provocou um ferido e obrigou ao corte da Estrada Nacional 326, nos dois sentidos, em Cabeçais, Arouca.

O condutor do veículo pesado, de 47 anos, teve de ser desencarcerado e foi transportado para o hospital S. Sebastião, na Feira.

No local, ainda estão dez elementos dos Bombeiros de Fajões, que se deslocaram com uma ambulância e um veículo de desencarceramento.

A vítima, um homem de 47 anos, conduzia o camião de transporte de madeira, no sentido Escariz-Cabeçais, quando se despistou pelas 16.49 horas e a viatura ficou atravessada na via. O homem ficou encarcerado no interior do pesado.

Já foi transportado para o hospital da Feira. No local esteve também a SIV de Arouca. A GNR de Cesar tomou conta da ocorrência.