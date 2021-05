Salomão Rodrigues Hoje às 21:23 Facebook

O madeireiro que estava desaparecido há três dias em Arouca foi encontrado, ao final da tarde deste domingo, sem vida.

O cadáver de Vítor Manuel Moreira Teixeira, conhecido como "Minhoto", foi encontrado pelas 19.30 horas por elementos dos bombeiros e da GNR no interior de uma mina, no Monte do Abade, na freguesia de Rossas.

As autoridades vão apurar as causas da morte, não havendo, numa primeira análise, sinais de homicídio.