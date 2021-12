Passadiços do Paiva eleitos Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo

Salomão Rodrigues Hoje às 11:50 Facebook

Os Passadiços do Paiva conquistaram, esta quinta-feira, o prémio de Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo 2021, atribuído na sessão dos 28.º World Travel Awards.

"Estou convicta de que mais uma vitória para um dos ex-líbris do turismo em Arouca simboliza que estamos efetivamente no caminho certo para continuar a levar o nosso território ímpar aos quatro cantos do mundo, chamando novos públicos que serão, seguramente, bem recebidos pelas gentes de Arouca", reagiu publicamente a presidente da Câmara Municipal, Margarida Belém.

A autarquia lembra que a distinção - quarta consecutiva nesta categoria - atribuída pelos World Travel Awards "vem juntar-se a duas outras recebidas este ano, que colocam esta infraestrutura do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO como Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa e Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico da Europa".

O galardão resulta de uma votação online aberta ao público e a profissionais de turismo e viagens a nível global, que decorreu entre 27 de setembro e 24 de outubro.

Os Passadiços do Paiva contavam ainda com a nomeação para Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico do Mundo 2021. Em outubro deste ano, foram eleitos como Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa 2021 e Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico da Europa 2021.