Planta rara descoberta em Arouca

Uma planta rara e em perigo de extinção - a potentilha-dos-montes (Potentilla montana) - foi encontrada no Arouca Geopark.

"Carminda Santos, naturalista do projeto ciência-cidadã "Biodiversidade do Arouca Geopark", observou e registou esta planta neste território, pela primeira vez, e acrescentou uma nova localização no mapa nacional de distribuição da espécie", divulgou em comunicado, aquela entidade.

"Com distribuição restrita a Portugal, esta planta habita em locais rochosos, taludes, prados e orlas, sendo apenas conhecidos, até ao momento, três núcleos populacionais", acrescenta o Arouca Geopark. A planta está em perigo de extinção, de acordo com a mais recente Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental.

Sublinhando que esta descoberta "confirma a importância do envolvimento dos cidadãos no conhecimento e na proteção da biodiversidade", o Arouca Geopark lembra que aposta na divulgação do conhecimento científico e que, nesse contexto, está a promover uma iniciativa online - "Biodiversidade do Arouca Geopark | 12 meses, 12 temas" - "para informar, partilhar e convidar a sociedade a participar ativamente na conservação do património natural" da região.