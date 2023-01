A forte precipitação registada, ao longo da manhã deste domingo, provocou a queda do muro de proteção lateral da ponte de Alvarenga, em Arouca, obrigando ao corte temporário do trânsito naquela via.

Já durante a tarde, a mesma ponte acabou por estar novamente transitável, com a Junta de Freguesia a apelar aos condutores para os cuidados redobrados a ter neste local.

Também a subida das águas do Rio Arda, levou à interdição temporária da Ecovia do Arda em vários troços.