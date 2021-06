Ponte de Arouca atrai turistas durante a semana e anima negócios

Salomão Rodrigues Hoje às 10:26 Facebook

Inaugurada há um mês, nova travessia pedonal sobre o Paiva já atraiu milhares de visitantes. Comerciantes de Arouca satisfeitos com abundância de clientela.

Inaugurada há precisamente um mês, a ponte suspensa sobre o rio Paiva "516 Arouca" dá já prova inequívoca de contribuir para uma nova vitalidade nos negócios. Com os sábados e domingos no limite das visitas permitidas, os forasteiros passaram a escolher os dias da semana para as suas deslocações, deixando a restauração com níveis de procura nunca antes registados nestes dias. "Desde que abriu a ponte, a oportunidade de negócio tem sido fantástica", confirma José Luís, proprietário do Restaurante Parlamento.

A clientela, que era já abundante aos fins de semana, aumentou de forma significativa. Mas a principal satisfação de José Luís prende-se com o facto de os turistas serem, agora, muito mais frequentes durante os restantes dias da semana. Entre segunda e sexta-feira, a procura pela sua afamada vitela arouquesa, entre outros pratos locais, ficava aquém do desejado. Com a inauguração da ponte tudo mudou. "Temos, agora, mais quantidade de clientes durante a semana. Todos os dias abrimos a porta e todos os dias trabalhamos muito bem", conta.