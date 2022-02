Seis quilómetros para caminhar junto ao rio Arda

Salomão Rodrigues Hoje às 18:15 Facebook

Terá um total de 11 quilómetros, num percurso que promete evidenciar o património e história das gentes locais, permitindo, ainda, a ligação entre diferentes polos escolares e incentivar a mobilidade verde. Neste sábado, serão inaugurados os primeiros seis quilómetros da designada Ecovia do Arda, em Arouca.

A obra, que contempla um percurso que pode ser iniciado na vila de Arouca, junto ao Parque da Feira, ou no lugar da Ribeira, em Tropeço, vai permitir ao longo destes seis primeiros quilómetros "descobrir, a pé ou de bicicleta, a vida no vale e o seu rico património natural e cultural, este último marcado de modo indelével pelo cultivo da terra", explicou, ao JN, a presidente da Câmara Municipal.

Margarida Belém adianta que será possível, "observar algumas casas de lavradores, os moinhos que outrora laboravam ao longo deste curso de água, açudes e levadas de água como é natural ocorrerem em percursos de beira-rio".

"A Ecovia do Arda encontra-se situada em pleno vale de Arouca, desenhando-se ao longo das cinco freguesias aqui situadas - Arouca e Burgo, Rossas, Santa Eulália, Urrô e Várzea (e, mais à frente, Tropeço), acompanhando o curso de água do rio Arda", adiantou.

A autarca destaca, ainda, o facto desta ecovia promover a ligação aos polos escolares e outros equipamentos escolares sedeados na zona do Vale de Arouca, esperando-se que venha a contribuir para uma mobilidade mais sustentável, em particular dos mais novos, "aspeto que é cada vez mais relevante nos dias de hoje e que foi uma das razões de base para a sua construção".

"Será, certamente, também uma infraestrutura fundamental para a qualidade de vida dos arouquenses, ao promover a atividade física ao ar livre, de que tanto necessitamos neste quase pós-pandemia", disse Margarida Belém.

Ao longo do percurso, haverá painéis bilingues (português e inglês) com informação sobre a geo e biodiversidade, arqueologia e história locais.

Como pontos de interesse, a autarquia destaca o centro histórico da vila de Arouca, Parque do Ribeiro do Gondim, Pelourinho do Burgo e Capela do Espírito Santo e S. Frutuoso, Casal Romano da Malafaia, Igrejas de Várzea, Urrô e Rossas.

Atualmente, para a conclusão da obra na sua totalidade, estão por executar - a curto prazo - dois pequenos troços de ligação, com cerca de um quilómetro cada. Prevê-se a finalização dos trabalhos no prazo de um ano.

O custo aproximado da obra é de 2,2 milhões de euros, verba comparticipada em 85% pelo Fundo de Desenvolvimento Regional e o restante pela autarquia.

Foi necessário negociar com seis dezenas de proprietários dos terrenos por onde passa o traçado da ecovia.