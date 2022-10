SIV de Arouca inoperacional durante a madrugada por falta de técnico 

A ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arouca esteve inoperacional, na madrugada desta sexta-feira, por falta de técnico de emergência pré-hospitalar.

Ao JN, o presidente do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica (STEPH), Rui Lázaro, confirmou que este serviço esteve inoperacional entre as 0 horas e as 8 horas.

"As populações que ficam a cerca de uma hora de distância da unidade hospitalar ficam assim entregues à própria sorte", afirmou o responsável sobre o caso da SIV de Arouca.

PUB

"Temos vindo a alertar para a carência de técnicos de emergência pré-hospitalar que se tem refletido na paragem de várias ambulâncias de emergência médica", referiu Rui Lázaro.

O presidente do STEPH adiantou, ainda, que a SIV de Arouca poderá voltar a parar às 16 horas de hoje, novamente por falta de falta de técnico de emergência pré-hospitalar.