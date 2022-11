Variante Escariz/Nó da A32 na Feira abre ao tráfego este mês

A nova ligação rodoviária que ligará a Rotunda de Escariz, Arouca, à A32, no nó de Pigeiros, Santa Maria da Feira, vai abrir ao tráfego no decorrer do presente mês. A garantia é dada pela Infraestruturas de Portugal, perante a iminente conclusão das obras.

Há muito reivindicada, a ligação entre Escariz e o Nó da A32, em Pigeiros, vai, na prática, permitir o acesso mais rápido e mais cómodo a Arouca.

A obra, oficialmente designada de "Nova ligação rodoviária ao Parque de Negócios de Escariz", iniciada em 7 de junho de 2020, tem uma extensão de 7,1 quilómetros e um investimento de 30,4 milhões de euros.

PUB

"A nova via irá garantir melhores acessibilidades, mais segurança e a redução dos tempos de percurso. Um investimento no reforço da competitividade e na promoção de condições para a criação e instalação de mais empresas no Parque de Negócios de Escariz, em Arouca", afirma, em comunicado, a Infraestruturas de Portugal.

A empreitada foi realizada no âmbito do Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), ao abrigo do qual a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver um vasto conjunto de projetos de melhoria das acessibilidades rodoviárias às áreas empresariais e industriais.

O PVAE engloba um investimento estimado em cerca de 102 milhões de euros a concretizar de norte a sul do país.