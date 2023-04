Vizinhos em choque com morte de ex-mecânico quando reparava carro

Salomão Rodrigues Hoje às 13:00 Facebook

Fernando Guimarães, de 80 anos, exerceu a profissão durante décadas. Esta quinta-feira, morreu em consequência de um acidente quando reparava o seu próprio carro, em Escariz, Arouca. Homem era casado e tinha três filhos.

No lugar de Nabais, freguesia de Escariz, em Arouca, a população mostra-se incrédula com o acontecimento que vitimou o conhecido conterrâneo.

Fernando Guimarães, que durante anos exerceu a profissão de mecânico, morreu em consequência da cedência de uma estrutura que terá montado com recurso a alegadas escoras metálicas para reparar o seu veículo.

"Era habitual andar de volta de pequenos arranjos do carro dele", garantiu um vizinho, ao JN, abalado com o acontecimento.

Pelas 17.45 horas de quinta-feira, os bombeiros de Fajões, Oliveira de Azeméis, foram chamados para a Rua Caminho das Alminhas. Quando ali chegaram, juntamente com outros meios de socorro, já nada havia a fazer.

De acordo com os bombeiros, Fernando Guimarães estava na sua habitação a "reparar o seu veículo pessoal, com recurso a um sistema improvisado de elevação". O carro acabou por cair atingindo mortalmente a vítima.

Terá sido o genro a dar o alerta depois de ver o homem debaixo da viatura e de ter elevado de imediato a mesma, para desta forma o libertar.

Mas nem a pronta assistência evitou o trágico desfecho. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira que ali se deslocou.

No socorro, para além da corporação de Fajões com sete operacionais e apoiados por duas viaturas, estiveram os Bombeiros de Arouca com dois operacionais e um veículo, a ambulância SIV de Arouca e uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio à família.

A GNR local tomou conta da ocorrência.