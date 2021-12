Moisés Ferreira cabeça de lista do BE em Aveiro

Salomão Rodrigues Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Aveiro, o Bloco de Esquerda aposta na "continuidade do trabalho desenvolvido" reiterando a aposta em Moisés Ferreira como cabeça de lista às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Aveiro. Nelson Peralta volta a ser o número dois.

"A proposta é manter estes dois candidatos para dar continuidade a um trabalho que nos parece positivo e, porque, há muito ainda para fazer", justificou, ao JN, Moisés Ferreira que, na manhã deste domingo, fez, em Espinho, a apresentação pública da lista por Aveiro.

Se for eleito, será o terceiro mandato de Moisés Ferreira, 35 anos. Na Assembleia da República tem sido coordenador do Grupo Parlamentar do Bloco para a área da Saúde, onde tem defendido o reforço do Serviço Nacional de Saúde.

O cabeça de lista considera que os dois deputados do BE têm sido "determinantes para levar os assuntos do distrito à Assembleia da República".

A reivindicação de investimento na saúde, nomeadamente nos hospitais de Ovar, Estarreja ou Espinho, a criação de um parque natural da região de Aveiro ou a requalificação urgente da linha do Vouga, são algumas das matérias elencadas.

Moisés Ferreira adianta que a lista tem como critério a inclusão de pessoas de "várias áreas que não têm sido valorizadas pelo Governo. Temos incluídas enfermeiras, assistentes operacionais, elementos dos sindicatos dos professores, dos enfermeiros e do Casino de Espinho e outras pessoas ligadas à cultura", referiu.

"A lista foi constituída para responder às questões que são mais determinantes para o país", disse.

PUB

Considera, ainda, que um bom resultado será "manter a representação a representatividade e reforçar os votos".

A lista tem como número dois Nelson Peralta, 40 anos, licenciado em Biologia, Deputado à Assembleia da República desde 2019. É o coordenador do Grupo Parlamentar do Bloco na área do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Em terceiro surge Sara F. Costa, 34 anos, escritora, natural de Cucujães. Licenciou-se em Línguas e Culturas Orientais pela Universidade do Minho.