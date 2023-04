Moradores de Aveiro contestam em tribunal residência privada para estudantes

Zulay Costa Hoje às 18:23 Facebook

Criticam volumetria e acesso por espaço verde. Providência cautelar travou arranque da obra em Aveiro, mas Câmara e empresa recorreram.

Um grupo de seis moradores interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Aveiro para travar a construção de uma residência privada para estudantes junto à Rua das Pombas e Parque dos Amores, por considerar a dimensão excessiva. O Tribunal parou a obra, mas a Câmara e a promotora insistem e apresentaram há dias recurso para o Tribunal Central Administrativo do Norte.

No processo, que o JN consultou, a autarquia defende que a residência, perto da Universidade, visa combater o problema de falta de alojamento para estudantes e sublinha a existência de um desnível no terreno, que faz com que a cota do prédio a construir seja inferior ao da Rua das Pombas em cerca de três andares.