Músico impedido de viajar com tubas falha audição na Suíça

Artista de Aveiro tinha sido selecionado para audição em orquestra de Zurique. Segurança do Aeroporto de Lisboa interpretou mal regras e não deixou que levasse instrumentos musicais no lugar de passageiro.

Após meses de preparação, para participar numa audição para a Tonhalle-Orchester Zürich, na Suíça, Luís Oliveira, tubista de Aveiro, foi impedido, recentemente, de viajar com os instrumentos na cabine, no Aeroporto de Lisboa. Apesar de ter comprado três passagens aéreas, um segurança terá determinado que tinham de seguir no porão, mas o músico recusou, com receio que se estragassem, pois custaram cerca de 35 mil euros.

"O segurança alegou que se as tubas entrassem no raio X fora de formato tinham de seguir como bagagem de porão", conta ao JN Luís Oliveira, de 38 anos. "Respondi que não, porque os instrumentos iam ficar danificados, e expliquei que paguei mais dois bilhetes", sublinha. Mas nem assim conseguiu demover o segurança, que deu as indicações por telefone. "É lamentável. Só não dar a cara foi um ato de cobardia."