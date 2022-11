A freguesia com mais dívidas de Aveiro vai a votos

Salomé Filipe Hoje às 07:30 Facebook

A freguesia mais endividada do concelho de Aveiro, São Jacinto, vai a votos no próximo domingo. As eleições intercalares, motivadas pela demissão do executivo da Junta, são disputadas por quatro candidatos. E todos garantem ter como prioridade resolver a situação financeira da freguesia, cujas dívidas se estima que ultrapassem os 300 mil euros.

Primeiro, foram as penhoras que começaram a cair na Câmara, por parte de fornecedores a quem a Junta devia, obrigando o Município a suspender a delegação de competências. Depois, os atrasos na prestação de contas - sendo que as de 2021, que deviam ter sido entregues à Câmara em abril, ainda não foram. A isso juntou-se o facto de o Município ter tornado público, em julho, que a Junta teria ocultado uma dívida de 200 mil euros à Águas da Região de Aveiro.