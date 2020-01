A segunda volta dos médicos que melhoram a Guiné

João Paulo Costa Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Voluntários de Aveiro, Famalicão e Santa Maria da Feira regressaram a Bissau, onde há um ano operaram 140 doentes em 15 dias, a maioria crianças. E levaram reforços.

"O difícil não é ir, o difícil é não voltar a ir". Paula Eira, enfermeira, resume em meia dúzia de palavras com sentimento escondido a Missão Rumo à Guiné 2020. Paula volta a integrar uma equipa médica de 16 elementos de Aveiro, Famalicão e Santa Maria da Feira que esta semana chegaram maioritariamente a Bissau para, numa ação de voluntariado, tratarem crianças e adultos, à imagem do que 12 fizeram há um ano, em que realizaram cerca de 140 cirurgias em duas semanas no Hospital Nacional Simões Mendes (HNSM). Este ano, para além de cirurgiões, ortopedistas e anestesistas, que foram o ano passado, vão também duas otorrinolaringologistas. Mas também enfermeiros, assistentes e especialistas em logística.

Este ano, ao contrário de 2019, no contentor gigante carregado de equipamento médico não entraram objetivos quantificados. O ano passado acreditava-se à partida que era possível fazer 200 cirurgias em 15 dias, agora não há essa "pressão" na comitiva, que aprendeu a não fazer previsões em África.