Aceder a 11 bibliotecas com um registo na Região de Aveiro

Já é possível um utilizador de qualquer uma das bibliotecas dos municípios da Comunidade Intermunicipal de Aveiro (CIRA) aceder, online, aos livros ou outros documentos existentes em qualquer uma das 11 bibliotecas da região.

Tudo devido ao projeto Região de Aveiro Digital - cujos resultados foram apresentados esta sexta-feira em Aveiro - que custou três milhões de euros e se materializou em 22 iniciativas distintas, entre as quais o Catálogo Coletivo.

Segundo António Torres, da WeCull, empresa responsável pelo Catálogo Coletivo, "o objetivo era criar uma plataforma que permitisse ver as bibliotecas como um todo". "A partir do catálogo, permite-se fazer uma inscrição única, que vai possibilitar ao utilizador aceder a qualquer uma das 11 bibliotecas, em vez de ter que fazer 11 inscrições diferentes", explicou António Torres, adiantando que "com uma consulta única", o utilizador pode saber onde é que está disponível determinado registo (seja livro, áudio ou vídeo).