Aliança com Aveiro vence eleições na freguesia de S. Jacinto

A Aliança com Aveiro (PSD-CDS-PPM) venceu as eleições para S. Jacinto, freguesia de Aveiro que foi a votos este domingo na sequência da demissão do anterior executivo. A lista vencedora, encabeçada por Arlindo Tavares, conquistou 240 votos. Em segundo lugar ficou o PS com 165 votos, em terceiro a CDU com 86 votos e o Chega conseguiu dois votos. Registaram-se, ainda, três votos em branco e quatro nulos.

O JN não conseguiu contactar Arlindo Tavares. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro (Aliança com Aveiro - PSD-CDS-PPM), considera que o resultado é um "grito de revolta e de mudança que a população deu, respondendo à má gestão do PS", que até aqui liderou a junta de S. Jacinto. Agradeceu a "dedicação e persistência" do vencedor, Arlindo Tavares, à sua terra.

"Ficou o pleno dos órgãos autárquicos, mas não é isso que é importante, o que é importante é que ficamos com a certeza absoluta de que também na freguesia de S. Jacinto vamos ter gente de grande qualidade a trabalhar pelos cidadãos", acrescentou Ribau Esteves, sublinhando que "foi à quarta" tentativa que conseguiram ganhar a aquela freguesia.

PUB

A junta de S. Jacinto acumula dívidas que deverão ultrapassar os 300 mil euros, segundo vários autarcas ouvidos pelo JN. Levaram a penhoras e à retirada da delegação de competências por parte da Câmara, que também assumiu a gestão do Parque de Campismo.

Às eleições apresentaram-se quatro candidatos. Para além do vencedor, concorreram José Ferreira Leite (PS), António Nabais (CDU) e Ricardo Lemos (Chega).