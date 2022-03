Andaimes de obra caem em cima de carros em Aveiro

Vários andaimes que estavam na obra de construção de um prédio, na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, caíram esta quinta-feira, cerca das 7.30 horas, atingindo quatro viaturas que estavam estacionadas. Não se registaram vítimas.

Ao que tudo indica, a estrutura metálica terá caído devido ao vento que se fazia sentir, desabando sobre a passagem de peões em madeira que havia sido montada, junto ao prédio, devido à empreitada. Mas, ao mesmo tempo, atingiu parcialmente quatro viaturas estacionadas do outro lado da via, situada na lateral do túnel da estação, perto da Farmácia Aveirense.

Durante a manhã decorreram os trabalhos de limpeza daquele troço da avenida, com a PSP de Aveiro a tomar conta da ocorrência. O trânsito mantinha-se cortado naquela via, tal como no túnel da estação.