Campanha angaria equipamentos de proteção e ventiladores para o Hospital de Aveiro

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro lançou uma campanha, esta terça-feira, de angariação de equipamentos de proteção individual e de ventiladores, para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

Máscaras cirúrgicas, respiradores FFP2, fatos de proteção (M e L) e luvas (S, L e M) são os materiais pedidos aos cidadãos e aos empresários da região.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) explicou, em comunicado, que está a responder ao apelo de Margarida França, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), "com a perspetiva muito clara da necessidade que vamos ter, nas próximas semanas", nas três unidades hospitalares que integram o centro hospitalar: Aveiro, Águeda e Estarreja.

Para a CIRA, atualmente, as duas situações mais críticas são "a saúde dos profissionais de saúde, com um número relevante de infetados com coronavírus" e "a necessidade de equipamentos de proteção individual e de ventiladores".

Na mesma nota, a comunidade intermunicipal informou, ainda, que para entrega de equipamento deve ser contactado o secretariado da administração do CHBV, pelos números de telefone 234 378 302 (geral) ou 962 145 386 (Florbela Anjos).