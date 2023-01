"Anjos" voluntários ajudam sem-abrigo em Aveiro

Moliceiro Solidário começou nas redes sociais e saiu para as ruas em dezembro. Dá comida, bens essenciais e oferece serviços a quem não tem teto.

Tem uma filha de dois anos nos braços e recebe os voluntários de sorriso aberto. Mónica Silva chegou do Brasil com a família há cerca de cinco meses na "expectativa de uma vida melhor", mas quando o dinheiro acabou, "começou a tragédia". Com o "pouco que restava", compraram a rulote onde Mónica, o marido, o filho de 19 anos e a bebé de dois anos estavam quando os voluntários do Moliceiro Solidários lhes bateram à porta a perguntar se precisavam de ajuda.

"Uns anjos bateram na nossa porta. Já estávamos sem força, mas a esperança voltou a nascer", conta a mulher, grata pela ajuda dos voluntários do projeto Moliceiro Solidário que "fazem coisas de coração e não com papéis para assinar e cobrando alguma coisa". O projeto nasceu no Facebook, após um desabafo de Nuno Fernandes, preocupado com aqueles que não teriam oportunidade de ter uma ceia de Natal. Muitos mostraram-se igualmente preocupados e, no início de dezembro, um grupo de voluntários saiu pela primeira vez para a rua.