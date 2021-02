Antigos estaleiros de Aveiro concessionados por 20 anos

João Paulo Costa Hoje às 18:24 Facebook

Neptune vai investir três milhões na antiga Ria Marine e criar 26 postos de trabalho para reparar e construir barcos de recreio.

O espaço dos antigos estaleiros navais Ria Marine vai ser revitalizado para a construção e reparação de barcos de recreio, anunciou a presidente da Administração do Porto de Aveiro (APA), Fátima Alves. A APA e a empresa Neptune celebraram um contrato de concessão do espaço do antigo estaleiro naval da Ria Marine, com uma duração de 20 anos.

O objetivo da empresa é a prestação de serviços vocacionados para a construção de novas embarcações de recreio, bem como a recuperação e reconstrução de diversos tipos de embarcações a motor e vela, dispondo-se a investir três milhões de euros e a criar 26 novos postos de trabalho.

Operacional em abril

Prevê-se que o novo estaleiro esteja operacional na vertente de construção e remodelação em abril, e a doca seca no final de junho. "Estará equipado ao nível dos melhores estaleiros internacionais, incluindo uma das melhores estufas de pintura de embarcações da Europa", refere a empresa.

"Esta concessão assume especial relevância para o Porto de Aveiro, materializando a sua estratégia de valorização dos territórios portuários aliada à revitalização das atividades do setor da reparação e construção naval, em particular as relacionadas com a Náutica de Recreio, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da economia azul de base local", considerou Fátima Alves.

Jorge Martins, da Neptune, afirmou a "forte ambição de marcar pela diferença um setor tradicionalmente muito fechado", trazendo para o projeto o "maior número de empresas nacionais que seja possível", demonstrando a capacidade "de fazer e executar projetos inovadores e competir nos mercados internacionais".