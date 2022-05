Aposentação de médica deixa São Jacinto sem consultas

Hoje às 19:26 Facebook

O presidente da Junta de São Jacinto, em Aveiro, alertou esta quinta-feira para a necessidade de resolver rapidamente o problema da falta de consultas na unidade de saúde local devido à aposentação da única médica que prestava ali serviço.

Um aviso afixado na porta da unidade refere que a partir de 1 de maio de 2020 não há consulta, devido à aposentação da médica, devendo os utentes contactar a Saúde 24 ou dirigir-se ao Hospital de Aveiro, nas situações agudas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de São Jacinto, António Aguiar, disse que o executivo tem vindo a fazer pressão sobre o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga para resolver rapidamente a situação.

Além de ter uma população "um pouco idosa" e de haver muitas pessoas "que têm necessidade de um médico permanente", o autarca lembra que São Jacinto é a freguesia mais distante da sede do concelho.

"Para irmos ao centro de saúde, no centro da cidade de Aveiro, temos de percorrer cerca de 60 quilómetros se formos por estrada ou, então, temos de atravessar a ria no ferryboat e depois temos de deslocarmo-nos até ao centro da cidade. Isto quer dizer que para termos uma consulta de 15 a 20 minutos, demoramos três a quatro horas", disse o autarca.

António Aguiar referiu ainda que a Junta disponibilizou-se para assegurar o transporte aos doentes que não têm possibilidade de se deslocar ao médico.

Concurso a decorrer

Questionado sobre esta situação, fonte do ACeS do Baixo Vouga referiu que está prevista a "possibilidade de colocação de um médico após a conclusão de concurso a decorrer".

Num esclarecimento enviado à Lusa, a mesma fonte referiu que a unidade que abrange cerca de 900 utentes mantém-se a funcionar normalmente, assegurando cuidados de enfermagem.

"Durante este período, os utentes da Unidade de Saúde de São Jacinto podem sempre recorrer à consulta de atendimento complementar que funciona no Centro de Saúde de Aveiro, aos fins de semana, entre as 10:00 e as 18:00", lê-se na mesma nota.

O ACeS do Baixo Vouga informa ainda que está em curso o processo para a instalação de um Balcão SNS 24 na freguesia, o que irá contribuir para que a população da freguesia de São Jacinto tenha acesso facilitado aos serviços digitais e de telessaúde.