Arquivo municipal de Aveiro disponível online

O Arquivo Municipal de Aveiro está disponível online desde esta quinta-feira, com mais de 113 mil ficheiros. O lançamento assinala a primeira menção escrita a Aveiro, no testamento que a Condessa Mumadona Dias fez ao Mosteiro de Guimarães, a 26 de janeiro de 959.

De acordo com a autarquia, nos fundos do arquivo encontra-se "diversa documentação de importância, quer histórica quer artística", como é o caso do traslado do foral da então vila de Aveiro, feito em 1633 a partir do original de 1515 e a Carta da Cidade, de 11 de abril de 1759. Também é possível encontrar a bula papal (Pio II) que autorizou D. Mécia Pereira e D. Beatriz Leitão a fundarem o Convento de Jesus (16 de maio de 1461) e a carta da infanta D. Joana, assinada, em que esta expressa a vontade de deixar os seus bens ao mesmo Convento de Jesus (18 de setembro de 1479).

A plataforma digital que agora fica disponível é o resultado de dois anos de trabalho de organização, classificação e recondicionamento de documentos. Ao entrar, o utilizador tem acesso a diversos modos de pesquisa que, combinando um conjunto alargado de critérios, lhe permitirão navegar pela documentação.

Já a consulta presencial, que pode ser feita no Atlas Aveiro - Edifício Fernando Távora, "depende de fatores como o estado de conservação dos documentos, o fim a que se destina a pesquisa e as obrigações legais que a regulamentam", acrescenta a Câmara em comunicado.

O Arquivo Municipal é composto por diversos fundos, nomeadamente a Imagoteca, o Museu de Aveiro / Santa Joana e o Teatro Aveirense. Daquele volume documental, "serão agora disponibilizados 27 fundos e coleções, que representam, já, 15318 registos de descrição, 3548 documentos digitalizados, num total de 113228 ficheiros que se traduzem em 4021 GB (gigabytes) de dados armazenados".