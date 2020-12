Artistas aveirenses atuam online nas Festas de S. Gonçalinho

Salomé Filipe Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Vão ser festejos diferentes. Mesmo assim, a mordomia das Festas de São Gonçalinho, que decorrem, em Aveiro, de 7 a 11 de janeiro, apresentou esta quarta-feira o cartaz das celebrações. Entre um concerto presencial, dos Capitão Fausto, e dois online, levados a cabo por artistas aveirenses, há lugar também para os momentos religiosos. Só fica a faltar, como já tinha sido anunciado, o habitual arremesso de cavacas do topo da capela do santo, padroeiro do Bairro da Beira Mar.

"Mais do que nunca, temos de levar o São Gonçalinho à casa de casa um nós e a tradição não pode deixar de ser cumprida", explicou a mordomia, numa nota que tornou pública esta quarta-feira. Assim, para que os devotos possam visitar o "Menino" - nome pelo qual o santo é carinhosamente apelidado -, sem ajuntamentos, a capela vai estar aberta, de quinta-feira (dia 7) a segunda (11), das 9 às 22 horas. E há três eucaristias marcadas: quinta-feira (às 19 horas), sábado (às 18.30) e domingo (às 12), "nas quais será dada a possibilidade, a cada devoto, de levar um saco de cavacas para benção". A procissão está agendada para domingo, às 11 horas.

A componente cultural e lúdica, ainda que em moldes diferentes dos habituais, também se mantém. Os Capitão Fausto dão o único concerto presencial, que acontece no dia 8, às 21 horas, no Teatro Aveirense. Nas duas noites seguintes há espetáculos online, no âmbito do "Festival de cultura e artes de Aveiro - São Gonçalinho em casa". Vários artistas da cidade transmitirão performances, a partir das suas casas, que serão emitidas através das redes sociais da mordomia.