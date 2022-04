Até nas grandes superfícies se vendem imitações da Bordallo Pinheiro

Salomé Filipe Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Marca queixa-se de inércia das autoridades, às quais apresentou queixa há dois anos. Cópias são fabricadas tanto na China como em Portugal, em Aveiro, Caldas da Rainha, Óbidos e outros locais.

Há réplicas da louça da Bordallo Pinheiro, marca natural das Caldas da Rainha atualmente detida pelo grupo Vista Alegre, à venda em lojas por todo o país. Os motivos naturalistas que caracterizam as históricas peças Bordallo - couves, tomates, abóboras, galinhas, entre outros - são copiados com detalhe em fábricas da China e de Portugal, para depois serem vendidos aos clientes com preços muito inferiores aos originais. Incluindo em grandes superfícies comerciais portuguesas.

O grupo Vista Alegre diz que já apresentou queixa a várias entidades - entre as quais a Procuradoria-Geral da República e a ASAE -, mas, dois anos volvidos, nada parece ter acontecido.