Autocarro autónomo em Aveiro até final de 2025

Veículo inovador pode ser experimentado pela população até dia 14, mas a Câmara quer implementar um circuito regular em três anos

Um autocarro que anda sozinho, que pára quando encontra algum obstáculo e que é movido a energia elétrica. É isso que quem visitar a cidade de Aveiro vai poder experimentar, a partir de amanhã, quarta-feira, e até dia 14, na rua Direita. Programada do âmbito da Aveiro Tech Week - que decorre de 10 a 16 de outubro -, a iniciativa de demonstração do veículo autónomo é, para já, apenas uma experiência levada a cabo pela Câmara. Mas a Autarquia tem a intenção de implementar um circuito regular de transporte público, nesse género de viaturas, até ao final de 2025.

"Fixámos um objetivo: até ao final de 2025, queremos ter um veículo autónomo a fazer um circuito regular na cidade. Qual será o sítio? Essa é a segunda discussão, que não é fácil", assegurou esta terça-feira Ribau Esteves, presidente da Câmara, na primeira viagem do veículo autónomo, exclusiva para a comunicação social.

Segundo o edil, para já, a Câmara está a estudar em que artéria da cidade poderia implementar a circulação de um autocarro autónomo. E em cima da mesa estão locais como "a rua Direita, a zona pedonal da rua da Pega ou o parque de estacionamento a nascente da estação de comboios, para fazer de vaivém para quem estaciona lá os carros".

Anda a 5 km/h

A circular a cinco quilómetros por hora - apesar de ter capacidade para andar a 20 -, o autocarro experimental onde cabem 11 pessoas faz paragens sucessivas, sempre que deteta peões ou obstáculos. "Depois, como veem, recomeça a marcha lentamente. Teve que ser programado e adaptado para poder circular com pessoas à volta", explicou hoje Rui Costa, da Ubiwhere, empresa parceira da Câmara no projeto, a par do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro.

No interior, além dos passageiros, segue um profissional com carta de condução para operar veículos públicos de passageiros, que tirou formação para "guiar" o veículo autónomo. E é ele quem, logo no início da viagem, dá as ordens à viatura, através de um painel tátil. A partir daí, o autocarro segue sozinho.

Com viagens gratuitas, o veículo está disponível para experimentação, a partir de amanhã e até ao próximo domingo, das 10 às 12 horas. Depois, de 10 a 13 de outubro, das 14 às 16 horas. Dia 14, o horário será de novo das 10 às 12 horas.