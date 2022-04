Aveiro avança com cinco residências universitárias

Obras vão permitir somar mais 320 camas e ajudar a debelar dificuldades de estudantes com alojamento. Primeiro edifício deverá ficar concluído no próximo ano.

A Universidade de Aveiro (UA) vai avançar com a construção de cinco novas residências de estudantes. Custarão 12 milhões de euros e terão capacidade para 320 camas, para além de salas de estudo e cozinha, apurou o JN.

O projeto de execução já está concluído e, segundo Alexandra Queirós, vice-reitora com a área das Políticas para a Cultura e a Vida nos Campi, a expectativa é que a construção do primeiro bloco, que disponibilizará 64 camas, "arranque este ano e fique concluída a tempo do ano letivo 2023/24". Os restantes serão construídos de forma faseada. A curto prazo também será feita a reabilitação gradual das residências de Santiago, refere a academia.