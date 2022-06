Aveiro já tem novo ecocentro na Taboeira

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipamento municipal tem capacidade para receber mais de 650 toneladas de resíduos urbanos por ano.

A Câmara de Aveiro deu por concluído o Ecocentro Municipal, correspondendo a um investimento de 750 mil euros e que compreendeu a remoção de lixo do antigo aterro.

Localizado na Área de Atividades Económicas Aveiro Norte -Zona Industrial de Taboeira, junto aos Serviços Urbanos da Câmara, o novo equipamento será gerido em regime de prestação de serviços pela empresa Veolia Portugal, S.A.

De acordo com uma nota da autarquia, o ecocentro tem capacidade para receber mais de 650 toneladas por ano de resíduos urbanos e destina-se a uso exclusivo de utilizadores domésticos residentes no município de Aveiro.

É aberta uma exceção para utilizadores não-domésticos sedeados no município, "desde que produzam menos de 1 100 litros de resíduos por dia, incluindo frações recolhidas de forma seletiva e indiferenciada".

No novo ecocentro podem ser depositados diversos materiais, como papel e cartão, embalagens de plástico ou metal e vidro, resíduos verdes, madeira, entulho e óleos minerais ou alimentares usados.

Passa também a ser possível deixar equipamentos eletrónicos, pneus ou têxteis, e ainda produtos poluentes como tintas, vernizes e diluentes, solventes, produtos de limpeza e produtos hospitalares de auto cuidados.

PUB

Materiais encaminhados

Os materiais recolhidos e separados serão posteriormente encaminhados para empresas de valorização e tratamento de resíduos sólidos e urbanos, tendo em vista a sua reciclagem.

"Esta é uma obra que vem dar um relevante contributo ao nível da qualidade ambiental do município, nomeadamente pelo contínuo crescimento da qualidade da gestão dos resíduos urbanos, especificamente no que respeita à recolha seletiva e à reciclagem, com a fundamental participação dos cidadãos", destaca a autarquia.