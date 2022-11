Aveiro não vai ter festejos na passagem de ano  

Obras de requalificação do Rossio na origem da decisão da Câmara. Programa "Boas Festas", com atividades para a época natalícia, foi apresentado esta segunda-feira.

A cidade de Aveiro, este ano, volta a não ter passagem de ano na rua. No ano passado e há dois anos, a Câmara não organizou os festejos devido à pandemia. Desta vez, adiantou fonte oficial do município ao JN, estão em causa as obras de requalificação do Rossio - local onde, habitualmente, acontecia a programação da passagem de ano e o fogo de artifício -, que ainda se encontram a decorrer.

Apesar de não haver nenhum programa específico para a noite da passagem de ano, o mesmo não acontece com a época natalícia. A Câmara anunciou, esta segunda-feira, o programa "Boas Festas em Aveiro", que decorrerá de 1 de dezembro a 10 de janeiro.

PUB

O destaque vai para a ligação da iluminação de rua e da árvore de Natal - uma das maiores do país, com 50 metros de altura -, agendada já para quinta-feira, às 17.30 horas, no Cais da Fonte Nova. O momento conta com um espetáculo piromusical. Em simultâneo, os sinos de cinco torres sineiras do centro da cidade vão soar em conjunto. No mesmo dia, decorre o desfile de pais natais em barcos moliceiros e abre a Casa do Pai Natal, situada também no Cais da Fonte Nova.

Do "Boas Festas em Aveiro" constam, também, mercados de Natal e atividades como "A Magia do Natal", com a apresentação de quatro espetáculos destinados às famílias, sempre às 18.30 horas, no Centro de Congressos de Aveiro, nos dias 19, 20, 26 e 27 de dezembro. Em cada dia é apresentado um espetáculo diferente.

Além disso, o programa inclui o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Filarmonia das Beiras, a 1 de janeiro, pelas 18 horas, e o Concerto de Reis, pelo Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, a 6 de janeiro, pelas 21.30 horas. Ambos acontecem no Teatro Aveirense.

Também em janeiro, entre os dias 6 e 10, têm lugar as Festas de São Gonçalinho, das quais a Câmara é parceira. O programa, da responsabilidade da Mordomia de São Gonçalinho, ainda não foi tornado público.