Aveiro precisa de 1500 trabalhadores no imediato e não arranja

A Região de Aveiro precisa, no imediato, de 1500 trabalhadores, mas não os arranja. A estimativa foi divulgada, recentemente, por Ribau Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). E o autarca diz que os números apresentados são "uma estimativa por baixo".

Na hotelaria e restauração, na área das TICE (tecnologias de informação, comunicação e eletrónica), na indústria, nas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e na construção civil é onde é mais difícil recrutar trabalhadores. Os empregadores confirmam o problema, que, para alguns, não é novo.

"A região precisa de cerca de 1500 trabalhadores e nem 150 arranja", afiança Ribau Esteves, também presidente da Câmara de Aveiro. "O problema do recrutamento acontece em diversas áreas. As próprias câmaras municipais têm-no. Encontrar calceteiros, jardineiros e assistentes operacionais, no geral, é muito difícil. Tal como engenheiros informáticos ou civis", constata o autarca. Até porque, refere, "países como a Alemanha ou os Estados Unidos têm estado a recrutar altos quadros em Portugal". "A pandemia veio estimular isso, com o crescimento do teletrabalho", frisa Ribau Esteves.