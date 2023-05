Aveiro: Requalificação do Rossio poderá chegar aos 15 milhões de euros

A obra de requalificação do Largo do Rossio, na cidade de Aveiro, vai ficar concluída no final deste ano e poderá ascender aos 15 milhões de euros. A informação foi divulgada, este sábado, pelo presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, durante uma visita aos trabalhos. O custo final da obra, que se prevê fique pronta "no final do ano", vai ser "substancialmente superior" ao inicialmente previsto, devido a "motivos de natureza técnica que foram surgindo" e ao aumento do preço das matérias-primas e inflação, disse o autarca.

"Ainda não dá para ter acesso à conta final", mas, se as revisões extraordinárias de preços continuarem, "claramente esta obra passará os 15 milhões de euros", sublinhou Ribau Esteves, durante a visita na manhã deste sábado.

A obra, que arrancou a meados de 2021 com um prazo de execução de 16 meses e um custo de 12,4 milhões de euros, esteve envolvida em alguma polémica. Dos vários processos em tribunal, porém, subsiste apenas "um recurso", explicou Ribau Esteves.