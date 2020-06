Aveiro sem carros na zona da Beira Mar durante os fins de semana

JN/Agências Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Aveiro vai interditar o trânsito automóvel no Largo da Praça do Peixe e na Beira Mar aos fins de semana durante o verão.

A medida surge no âmbito da "estratégia de promoção dos meios suaves de transporte", ficando definidos o Largo da Praça do Peixe e o Bairro da Beira Mar como zonas pedonais e cicláveis, durante o período de verão.

"Teremos constrangimentos ao trânsito automóvel nesta zona da Cidade, das 13 horas de sábado até às 23 de domingo, e das 22 horas da véspera de feriados até às 23 do correspondente dia de feriado", revela a Câmara de Aveiro em comunicado.

As ruas de acesso à área abrangida são a Travessa dos Marnotos, a Rua da Palmeira, a Rua Antónia Rodrigues e a Rua do Cais dos Remadores Olímpicos, na margem do Canal de São Roque.

A medida de interdição do trânsito automóvel naquelas duas zonas da cidade não abrange as viaturas dos moradores, veículos de emergência e triciclos turísticos.

"Opção política prioritária do atual mandato, a qualificação urbana da cidade, alicerçada nos pilares da Cultura e do Ambiente, tem nesta medida mais um passo fundamental para a sua concretização", realça.

No texto, são ainda referidas outras ações de qualificação que estão em projeto ou já em obra, contempladas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).

A nota de imprensa dá como exemplos a renovação do eixo entre a antiga Estação da CP, a Avenida Lourenço Peixinho e o Rossio, a qualificação do Bairro da Beira Mar, e a construção de uma segunda ponte nas eclusas.

A Câmara de Aveiro anuncia também a entrada em vigor de um novo corte de trânsito, na Rua do Carmo, mas só até sábado, para repavimentar a Rua do Gravito e a Rua do Carmo.

"Desta forma, está interdita a circulação automóvel, no cruzamento da Rua do Carmo e a Rua Oudinot", informa a autarquia.

A nota de imprensa acrescenta ainda que "todos os acessos à zona estarão cortados, com o desvio (devidamente sinalizado) pela Rua Von Haff e Rua de Sá".