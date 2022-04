Aveiro vai continuar sem salas de cinema até ao verão

Salomé Filipe e João Paulo Costa Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais de dois anos que a cidade não tem exibição diária de filmes. Espaço no Glicínias estava previsto para o primeiro trimestre

Primeiro, em maio de 2018, encerraram as salas de cinema do Fórum Aveiro. Depois, no início de 2020, fecharam portas temporariamente as do Glicínias Plaza, devido à obra de ampliação do centro comercial. Entretanto, as obras de requalificação terminaram, o renovado "shopping" foi inaugurado, em novembro, mas o cinema continua por reabrir. Segundo fonte oficial da NOS Cinemas, a sétima arte só regressa a Aveiro "durante o verão".

"A NOS Cinemas prevê a abertura do seu complexo no centro comercial Glicínias durante o verão deste ano, permitindo aos aveirenses e aos visitantes da cidade voltar a beneficiar da magia da sétima arte, com o máximo conforto e a melhor qualidade de som e imagem", confirmou ao JN fonte da empresa, sem adiantar data específica para a reabertura.

Em outubro, aquando da inauguração das obras de ampliação do Glicínias Plaza, a administração do centro comercial tinha avançado como previsão para a reabertura das salas de cinema (seis em vez das sete anteriores mas com mais lugares) o primeiro trimestre de 2022. A justificação dada foi a da existência de atrasos na entrega de equipamentos e de materiais. Mas, ao JN, a fonte oficial da NOS explicou que, "apesar da influência da pandemia nos setores dos equipamentos audiovisuais e da construção, a chegada do cinema a Aveiro está a decorrer de acordo com o planeamento". E adiantou ainda que se trata de um "projeto que se traduz nas mais modernas tecnologias do mundo audiovisual com intuito de proporcionar aos espectadores uma experiência única".

Já o encerramento das salas do Fórum, em 2018, tinha causado desagrado junto da população, o que chegou a motivar uma petição pública, na internet, para o evitar.

Desde que as salas do Glicínias fecharam portas, só há cinema na cidade semanalmente, no Teatro Aveirense, no âmbito da iniciativa "Os filmes das nossas terças". De resto, os cinemas comerciais mais próximos de Aveiro estão em São João da Madeira, Porto ou Coimbra.