Aveiro vai ter Centro Académico Clínico

Centro Académico Clínico de Aveiro vai reunir médicos, professores, investigadores e alunos em prol de melhores cuidados de saúde.

No local onde existia o Estádio Mário Duarte, recentemente demolido, no centro de Aveiro, vai nascer o futuro da saúde da região. O Hospital Infante D. Pedro, ali ao lado, será ampliado. E, no seguimento da ampliação, vai ser construído o edifício que albergará o Centro Académico Clínico Egas Moniz. É aí que médicos, professores, investigadores e alunos vão conviver, formando-se e desenvolvendo projetos de investigação, em prol de uma melhoria dos cuidados de saúde.

"Consolidar a área das ciências da saúde e contribuir para uma melhor prestação de cuidados de saúde" é, segundo Artur Silva, vice-reitor da Universidade de Aveiro (UA), o objetivo primordial do Centro Académico Clínico, constituído legalmente, há cerca de um mês, sob o nome do Nobel da Medicina de 1949, Egas Moniz Health Alliance (EMHA). Mas só quando houver financiamento para construir a estrutura que o vai albergar é que funcionará em pleno.