Aveiro volta a ter salas de cinema no próximo dia 7

Seis salas da NOS no Glicínias Plaza após dois anos de "jejum".

Mais de dois anos depois, Aveiro vai ter finalmente exibição diária de filmes. As seis salas do Glicínias Plaza abrem ao público na próxima quinta-feira, dia 7, um dia depois da inauguração oficial que contará com a presença de representantes da empresa, do centro comercial e do município, confirmou ontem o JN junto da NOS.

Chega assim ao fim um "jejum" de cinema em Aveiro, após as salas do Glicínias terem fechado no início de 2020, devido às obras de ampliação do centro comercial, dois anos depois de ter encerrado o espaço de cinemas no Fórum Aveiro.

Em outubro, aquando da inauguração das obras de ampliação do Glicínias Plaza, a administração do centro comercial tinha avançado como previsão para a reabertura das salas de cinema (seis em vez das sete anteriores mas com mais lugares) o primeiro trimestre de 2022. A justificação dada foi a da existência de atrasos na entrega de equipamentos e de materiais.

Mais recentemente fonte da empresa apontou a abertura durante o Verão, "permitindo aos aveirenses e aos visitantes da cidade voltar a beneficiar da magia da sétima arte, com o máximo conforto e a melhor qualidade de som e imagem".

A última previsão confirmou-se, os cinemas abrem no próximo dia 7.

Até agora, quem procurava cinemas comerciais tinha de deslocar-se a São João da Madeira, Porto ou Coimbra.