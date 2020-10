Baleia de 13 metros encalhou na ria de Aveiro 

Zulay Costa Hoje às 15:25 Facebook

Uma baleia com cerca de 13 metros foi encontrada, na manhã desta segunda-feira, encalhada na ria de Aveiro, em S. Jacinto, Aveiro. O alerta foi dado por mariscadores.

De acordo com o comandante da capitania do porto de Aveiro, Humberto Rocha, o animal não aparenta estar ferido.

No local estão elementos da Polícia Marítima, do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e bombeiros da Murtosa, que avaliam as medidas necessárias para "garantir maior sobrevivência da baleia até à subida da maré e ela poder nadar para águas mais profundas", avançou Humberto Rocha.

Os bombeiros estão a bombear água salgada para cima do cetáceo, procurando mantê-lo húmido até ser possível a sua retirada. A maré deverá começar a subir cerca das 15 horas e o seu pico é esperado pelas 18.