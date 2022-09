BE propõe passar serviços da Câmara de Aveiro para a antiga CGD

O Bloco de Esquerda (BE) de Aveiro defende que o antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD) - situado na Rua do Clube dos Galitos e colocado à venda pela instituição bancária, recentemente, por 3,4 milhões de euros - seria uma solução para albergar os serviços municipais da Câmara de Aveiro. Por isso, apresentou uma moção à Assembleia Municipal, que vai debater o assunto esta sexta-feira.

João Moniz, deputado municipal pelo BE, diz que a moção surgiu "devido a duas questões que parecem confluir". "Por um lado, o edifício deixou de cumprir a sua função e está à venda. Por outro, sabe-se que a Câmara de Aveiro está a agilizar esforços para tirar os seus serviços do Centro de Congressos, passando-os para o edifício da atual Escola Secundária Homem Cristo", contextualiza o bloquista.

A solução, para o BE, é simples: a Câmara deveria "procurar junto do Governo e do Conselho de Administração da CGD uma solução pública para o referido edifício, seja para albergar serviços municipais ou outros serviços públicos de interesse". Solução essa que pode passar, por exemplo, "por uma compra ou uma cedência".