Bombeiros de Aveiro pedem mais apoio do Estado

Salomé Filipe Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Aveiro financia os Novos e os Velhos com meio milhão de euros, mas são exigidas "medidas concretas" do Governo para ajudar quem está na "penúria".

A Câmara de Aveiro vai apoiar as duas associações de bombeiros do concelho, Novos e Velhos, com um total de 541 mil euros, destinados ao ano corrente. Mas o financiamento camarário, segundo as mesmas, não chega para fazer face às despesas.

João Albuquerque Pinto, presidente da direção dos Bombeiros Velhos, garantiu esta quinta-feira, na assinatura dos protocolos de cooperação, que "se não houver medidas concretas de auxílio" por parte do Governo, as associações de bombeiros - que "estão todas na penúria" - correm o risco de falência.

"A Câmara faz o que pode e o que deve. Mas o Estado é mais responsável. Voltaremos à falência se não houver medidas concretas de apoio", explicou Albuquerque Pinto, adiantando que os apoios municipais e os do Governo "não chegam para 50% das despesas". "Todos os bombeiros do país estão em penúria, exceto os que vivem do transporte de doentes", sublinhou o presidente dos Bombeiros Velhos, exemplificando as dificuldades com "gasolineiras que ameaçam não fornecer mais combustível, se não se pagar o que se deve, e restaurantes que dizem que não fornecem mais refeições".

Este ano, a Câmara vai financiar os Novos com 191 mil euros e os Velhos com 174 mil. A esse montante juntam-se 160 mil euros, para as duas Equipas de Intervenção Permanente, e 15 mil euros dos seguros. No total, o apoio é 18% superior ao do ano passado.