Câmara de Aveiro aprovou revisão do Plano de Pormenor do Centro

A Câmara de Aveiro aprovou esta quinta-feira a revisão do Plano de Pormenor (PP) do Centro, na zona da Fonte Nova, que mantém idêntica capacidade construtiva mas altera a altura e implantação de alguns prédios.

A proposta de revisão com o relatório de fundamentação foi aprovada em reunião do executivo, com os votos da maioria PSD/CDS/PPM e a abstenção do PS, seguindo agora para apreciação e emissão de parecer de várias entidades e, posteriormente, discussão e votação na Assembleia Municipal.

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, explicou perante o executivo que a capacidade construtiva dos vários lotes se mantém em relação à versão do Plano de Pormenor do Centro que ainda está em vigor. Admitiu, contudo, que em alguns dos casos é admitido o aumento de cércea para compensar a redução da área de implantação e ganhos de espaço público.

A revisão hoje aprovada define também a implementação do Centro Interpretativo de História Natural de Aveiro, a construir num espaço verde circundante ao antigo barreio da Fábrica Jerónimo Pereira Campos.

"Irá permitir, não só, perpetuar a história das antigas fábricas de cerâmica como, também, dar a conhecer a particularidade biológica, geológica, geomorfológica, paleontológica e de registo fóssil.

De acordo com Ribau Esteves, foram definidos estacionamentos públicos em áreas privadas, pelo aproveitamento para esse fim de um dos pisos de edifícios a construir, e um prédio que estava previsto ser em formato circular foi alterado para o formato de "U" deixando o "miolo" à fruição pública.

Há também situações em que é recuada a construção, que cede espaço ao alargamento de passeios.

A este propósito, a vereadora socialista Joana Valente questionou se não seria de aproveitar a ocasião para redefinir os arruamentos de forma a torná-los mais compatíveis com modos suaves de transporte, ao que Ribau Esteves respondeu que o que está já previsto é satisfatório.

A revisão do Plano de Pormenor do Centro incide sobre uma das zonas mais valorizadas nos últimos anos no centro da cidade, na envolvente ao Lago da Fonte Nova.