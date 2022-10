Câmara de Aveiro equaciona empréstimo para segurar obras

Salomé Filipe Hoje às 20:30 Facebook

Plano para eventuais atrasos de fundos comunitários. Autarca diz que não perturba próximo orçamento de 147 milhões de euros.

Caso haja atrasos na disponibilização de fundos comunitários, a Câmara de Aveiro equaciona recorrer a um empréstimo bancário de forma a não comprometer o investimento previsto para o próximo ano. A hipótese foi avançada esta sexta-feira por Ribau Esteves (PSD-CDS-PPM), presidente da Autarquia, na reunião em que foi aprovado o orçamento para 2023, no valor de quase 147 milhões de euros, mas que contou com os votos contra do PS.

Ribau Esteves adiantou ao JN que será tomada uma decisão sobre a necessidade de empréstimo "no primeiro trimestre de 2023". "Este ano, o valor do nosso serviço de dívida bancária, que é o montante que a Câmara paga dos empréstimos que tem, foi de pouco mais do que cinco milhões de euros. Para 2023, será de 4,9 milhões. Numa Câmara que tem quase 100 milhões de euros de receitas orçamentadas, esse é um valor muito baixo", explicou o edil.